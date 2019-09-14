Памятник Баху открыли на Невском проспекте
В самом центре Петербурга сегодня прошло торжественное открытие памятнику композитору Иоганну Себастьяну Баху. Бронзовый бюст установили в сквере у здания лютеранской церкви Петрикирхе.
Теперь композитор «смотрит» на немецкого писателя: в том же сквере с 1999 года стоит бюст Иоганну Вольфгангу Гете. И тот, и другой монумент создал скульптор Левон Лазарев. Бюст Баху стал последней его работой – ее он выполнил в 2004 году.
В торжественном мероприятии приняли участие генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге Эльтье Адерхольд, а также председатель Комитета по культуре Константин Сухенко.
Кстати, открытие памятника приурочили к началу Санкт-Петербургского международного фестиваля Earlymusic. Он как раз открывается 14 сентября в Государственной академической капелле с программы под названием «Иоганн Себастьян Бах и его отражения».
ИСТОЧНИК KP.RU