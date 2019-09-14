Памятник Баху открыли на Невском проспекте

СЕГОДНЯ 18:03 2019-09-14T18:16:19+03:00

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В самом центре Петербурга сегодня прошло торжественное открытие памятнику композитору Иоганну Себастьяну Баху. Бронзовый бюст установили в сквере у здания лютеранской церкви Петрикирхе.

Теперь композитор «смотрит» на немецкого писателя: в том же сквере с 1999 года стоит бюст Иоганну Вольфгангу Гете. И тот, и другой монумент создал скульптор Левон Лазарев. Бюст Баху стал последней его работой – ее он выполнил в 2004 году.

В торжественном мероприятии приняли участие генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге Эльтье Адерхольд, а также председатель Комитета по культуре Константин Сухенко.

Кстати, открытие памятника приурочили к началу Санкт-Петербургского международного фестиваля Earlymusic. Он как раз открывается 14 сентября в Государственной академической капелле с программы под названием «Иоганн Себастьян Бах и его отражения».

ИСТОЧНИК KP.RU