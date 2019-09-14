Пенсионер погиб в ДТП во Всеволожском районе

СЕГОДНЯ 18:44 2019-09-14T18:53:05+03:00

Изменить размер текста: A A

На шоссе Дорога Жизни во Всеволожском районе Ленобласти днем в субботу, 14 сентября, произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали очевидцы в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В аварии столкнулись две иномарки.

- На Дороге Жизни «Ленд Ровер» протаранил «Вольво», выезжавший со второстепенной, - рассказал очевидец в соцсети.

Он также отметил, что удар пришелся «Вольво» на обе двери с водительской стороны. За рулем легковушки находился пенсионер, который от полученных травм скончался на месте ДТП. «Лэнд Ровер» ехал с преимуществом, и судя по всему, «Вольво» ему не уступил дорогу, выезжая со второстепенной дороги. Сведения о состоянии водителя второй иномарки уточняются. По факту ДТП уже проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU