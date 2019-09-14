2019-09-14T18:53:05+03:00
Происшествия

Пенсионер погиб в ДТП во Всеволожском районе

На Дороге Жизни столкнулись две иномарки
Евгения МОСКВИНА
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Во Всеволожском районе произошло смертельное ДТП. Фото: vk.com/spb_todayВо Всеволожском районе произошло смертельное ДТП. Фото: vk.com/spb_today
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На шоссе Дорога Жизни во Всеволожском районе Ленобласти днем в субботу, 14 сентября, произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали очевидцы в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В аварии столкнулись две иномарки.

- На Дороге Жизни «Ленд Ровер» протаранил «Вольво», выезжавший со второстепенной, - рассказал очевидец в соцсети.

Он также отметил, что удар пришелся «Вольво» на обе двери с водительской стороны. За рулем легковушки находился пенсионер, который от полученных травм скончался на месте ДТП. «Лэнд Ровер» ехал с преимуществом, и судя по всему, «Вольво» ему не уступил дорогу, выезжая со второстепенной дороги. Сведения о состоянии водителя второй иномарки уточняются. По факту ДТП уже проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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