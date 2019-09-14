2019-09-14T19:46:42+03:00
Общество

В Ленобласти прошел VII Международный фестиваль Козьмы Пруткова

По традиции на нем объявили итоги премии «Черномор»
Елена ЛОМОНОСОВА
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В Ленинградской области прошел 7-й Международный фестиваль Козьмы Пруткова. Фото: vk.com/theprutkovВ Ленинградской области прошел 7-й Международный фестиваль Козьмы Пруткова. Фото: vk.com/theprutkov
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В Ленинградской области прошел Международный фестиваль Козьмы Пруткова - уже седьмой по счету. По традиции у Саблинских пещер 14 сентября собрались почитатели русской словесности. Не случайно мероприятие разворачивается на месте бывшей усадьбы графа Алексея Толстого «Пустынька» на берегу Тосны. Именно здесь в середине 19 века родился образ Пруткова - та самая «литературная маска».

Программа фестиваля, как и всегда, была насыщенной. В этом году в рамках мероприятия прошло открытие уникальных подземных экспозиций в Саблинских пещерах - «ПроПризрачный мир» и «Дно древних морей». Кроме того, прошло освящение стеклянных икон подземной часовни Николая Чудотворца.

Работали на фестивале павильоны и для взрослых, и для детей. Прошли встречи с поэтами и писателями. И, конечно, «гвоздь» программы - премия «Черномор» за самое искрометное высказывание российского чиновника. Не обошлось и без традиционной неофициальной церемонии – подношения Лягушке пустынькинского пруда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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