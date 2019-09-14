2019-09-14T20:25:24+03:00
Общество

Петербург будет переходить к трехлетнему циклу строительства соцобъектов

Об этом заявил Александр Беглов после осмотра проблемной Ситцевой улицы
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
В Петербурге планируют перейти к трехлетнему циклу строительства соцобъектов. Фото: gov.spb.ruВ Петербурге планируют перейти к трехлетнему циклу строительства соцобъектов. Фото: gov.spb.ru
Изменить размер текста:

Во время рабочего объезда Приморского района 14 сентября губернатор Петербурга Александр Беглов посетил аварийный участок Ситцевой улицы - от Стародеревенской до Планерной. Сегодня там работы не ведутся из-за того, что проект давно устарел - изменились градостроительные нормы.

- Нельзя допускать ситуацию, когда проект ложится на полку. Мы теряем и деньги, и время, а объекта, который ждут жители, нет, - отметил Александр Беглов.

Градоначальник дал указание профильным комитетам переходить на трехлетний цикл строительства объектов социальной инфраструктуры. Необходимо, чтобы в эти сроки укладывалось и проектирование, и само строительство.

Что касается Ситцевой улицы, в кратчайшее сроки для нее разработают проект. А затем включат в Адресную программу капремонта. По поручению Александра Беглова временный ремонт этой дороги должны сделать уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода на 15 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге: Дождь и сильный ветер
В Ленобласти прошел VII Международный фестиваль Козьмы Пруткова
Пенсионер погиб в ДТП во Всеволожском районе
Памятник Баху открыли на Невском проспекте
Трамвай №60 в Петербурге начал работу в новом режиме
Беглов рассказал о решении выдвинуть Матвиенко сенатором от Петербурга
Новая библиотека откроется в Приморском районе Петербурга
В Колпино дерево рухнуло на два припаркованных во дворе авто
Пожар в школе Петроградского района отменил субботние уроки
«Водоканал» ответил на угрозу заразить питьевую воду Петербурга сибирской язвой
Госэконадзор закрыл крупную нелегальную свалку во Всеволожском районе
Пенсионерку из Петербурге дважды обворовали одни и те же мошенники
Суд зарегистрировал уголовное дело против пьяного бесправника, сбившего насмерть двоих пешеходов на Невском
33 несчастья: после ДТП машину петербуржца разобрали неизвестные
В Петербурге устроят гонку на дронах
Гейзер с кипятком разбудил жителей Невского района
Человек в черном среди белого дня обнес салон связи в Красногвардейском районе
Неизвестный грозил отравить Петербург сибирской язвой
Кинофестиваль «Послание к Человеку» откроется в субботу на Дворцовой площади
Выходные в Петербурге будут штормовыми и холодными
Экстремал на роликах влетел под «Хендай» в Выборге
Сильный пожар остановил пятничные гуляния в гатчинском кафе
Истощенная собака несколько дней ищет своих хозяев в Мурино
Молодая пара спасла тонущего котенка из канала Грибоедова
Семак про незабитый пенальти Азмуна: «Ему психологически сложно»