Петербург будет переходить к трехлетнему циклу строительства соцобъектов

СЕГОДНЯ 20:20 2019-09-14T20:25:24+03:00

Об этом заявил Александр Беглов после осмотра проблемной Ситцевой улицы

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Во время рабочего объезда Приморского района 14 сентября губернатор Петербурга Александр Беглов посетил аварийный участок Ситцевой улицы - от Стародеревенской до Планерной. Сегодня там работы не ведутся из-за того, что проект давно устарел - изменились градостроительные нормы.

- Нельзя допускать ситуацию, когда проект ложится на полку. Мы теряем и деньги, и время, а объекта, который ждут жители, нет, - отметил Александр Беглов.

Градоначальник дал указание профильным комитетам переходить на трехлетний цикл строительства объектов социальной инфраструктуры. Необходимо, чтобы в эти сроки укладывалось и проектирование, и само строительство.

Что касается Ситцевой улицы, в кратчайшее сроки для нее разработают проект. А затем включат в Адресную программу капремонта. По поручению Александра Беглова временный ремонт этой дороги должны сделать уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU