Погода на 15 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге: Дождь и сильный ветер

СЕГОДНЯ 21:09 2019-09-14T21:09:49+03:00

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Суббота в Петербурге выдалась ветреной. Штормовое предупреждение МЧС давали не зря: местами порывы достигали до 15-17 метров в секунду. Судя по прогнозу, расслабляться не стоит и в воскресенье. 15 сентября петербуржцев вновь ждет сильный ветер.

Да и осенью все стремительней вступает в свою силу – в Северной столице все холоднее. Воздух прогреется днем 15 сентября до +12…+14. А ночью будет от +7 до +9 градусов. И продолжаются дожди. Осадки обещают и ночью, и днем. А местами пойдут ливни. Ветер может снова разогнаться до 15 метров в секунду, о чем вновь предупреждают жителей города на Неве в МЧС.

Как отмечают в Северо-Западном УГМС, атмосферное давление ночью будет мало меняться, а утром и днем интенсивно понижаться. Поэтому метеочувствительным стоит быть начеку.

ИСТОЧНИК KP.RU