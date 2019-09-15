Под Гатчиной иномарка улетела в кювет, погибла трехлетняя девочка

СЕГОДНЯ 16:09 2019-09-15T16:09:06+03:00

Сам водитель в больнице с тяжелыми травмами

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Мокрая дорога разделила жизнь 43-летнего жителя Ленинградской области надвое. В воскресенье, 15 сентября, он не смог справиться с управлением и отправил свою иномарку в кювет. Авария произошла в 10:50 под Гатчиной, на тринадцатом километре автодороги «Кемполово – Выра – Тосно – Шапки».

– Водитель «Киа Рио» не справился с управление, выехал на встречную полосу и съехал в левый по ходу движения кювет, – сообщают в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленинградской области. – Затем автомобиль наехал на дерево.

Самого водителя увезли в больницу в Гатчину в тяжелом состоянии. А вот его маленькая пассажирка – трехлетняя девочка – погибла. Малышка ехала в автомобиле в детском кресле.

Кстати, за день до этого, 14 сентября, на этой же трассе насмерть разбился художник-постановщик сериалов «Убойная сила» и «Морские дьяволы» Валерий Боковенко.

ИСТОЧНИК KP.RU