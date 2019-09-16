Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты

СЕГОДНЯ 09:13 2019-09-16T09:13:33+03:00

Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру тоже уже восстановлено

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Около полуночи 16 сентября руководство защитной дамбы Санкт-Петербурга сообщили, что опасность наводнения в городе миновала. Был принято решение снова открыть створки комплекса защитных сооружений, который находится в Кронштадте, а также пустить движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

- Угроза подъема уровня воды выше критических значений миновала. Плавучий затвор судопропускного сооружения С-1 начал движение на открытие в 00-08 МСК 16 сентября 2019 года. Все затворы КЗС заняли штатное положение «открыто» в 00-50 16 сентября, - проинформировали петербуржцев в официальном Instagram Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

Также они сообщили, что с Финской стороны защитных сооружений был зафиксирован уровень подъема воды +157 см. Несмотря на то, что ситуация улучшилась, дежурная служба Дирекции КЗС остается в режиме готовности.

Вчера, 15 сентября, створки дамбы было принято закрыть из-за шторма. Сейчас уровень воды, по данным гидропоста Горного института, на 9:05 утра 16 сентября уровень воды постепенно снижается и составляет 75 см.

ИСТОЧНИК KP.RU