«Мост глупости» теряет форму, под ним невозмутимо проехала «Газель»

16 Сент. 23:33 2019-09-16T23:33:09+03:00

Очевидцы готовы были заснять еще одну аварию, но не тут-то было [видео]

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Знаменитый «Мост глупости» на пересечении Ленсоветовской дороги с Софийской улицей, похоже, больше не проклят. «КП-Петербург» писал, что летом он еще находился в тонусе, принял на себя 170 аварий «Газелей» и даже вскоре отметил 10-летний юбилей.

Однако добрая традиция прервалась 16 сентября. Очередная «Газель» должна была стать новой жертвой низкого моста, но не тут-то было. Машина просто невозмутимо проехала под ним, даже не снижая скорость. Видео настоящего чуда пришлось по вкусу подписчикам сообщества «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», которые принялись активно иронизировать на тему.

- Низкий таз радует глаз, а низкая будка радует мост!

- Если так и дальше будет, то нового рекорда нам не видать.

- Как же обломился автор видео, думал, что сейчас заснимет очередное ДТП.

Добавим, что на мосте, как и раньше, висят баннеры с предупреждением о низкой высоте и растянута большая фотография со смятой «Газелью». Но это не останавливает упертых водителей.

Мост Глупости больше не проклят.

ИСТОЧНИК KP.RU