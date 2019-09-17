Компания Л1 продала бизнес-центр в ЖК «Серебряные зеркала»

СЕГОДНЯ 13:27 2019-09-17T13:27:29+03:00

Продан бизнес-центр ООО «БЦ «Стоун». Это самая крупная сделка на рынке офисной недвижимости в Санкт-Петербурге в 2019 году. Фото предоставлено пресс-службой Компании Л1.

Это самая крупная сделка на рынке офисной недвижимости в Санкт-Петербурге в 2019 году

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Офисное помещение в ЖК «Серебряные зеркала», расположенное в Петроградском районе по адресу Каменноостровский проспект, дом 11, обрело нового хозяина. Компания Л1 продала бизнес-центр ООО «БЦ «Стоун», и эта сделка стала самой крупной на рынке офисной недвижимости в Санкт-Петербурге в 2019 году. Общая площадь встроенно-пристроенного семиэтажного здания, введенного в эксплуатацию в 2015 году, составляет 6065 квадратных метров.

На цокольном этаже бизнес-центра расположен паркинг на 26 машиномест. На первом этаже предусмотрено размещение кафе и торговых помещений, со 2 по 6 этаж находятся офисные помещения. Их суммарная площадь составляет 3982 квадратных метра. В помещениях выполнена предчистовая отделка.

В здании установлена современная система пожарной безопасности, приточно-вытяжная вентиляция, система кондиционирования воздуха, система отопления, скоростные лифты спускаются прямо в паркинг. Здание подключено к водоснабжению, канализации, теплоснабжению и ГВС, выделенная мощность электричества – 630кВа;

Известно, что новый собственник намерен сдавать здание бизнес-центра в аренду крупной международной IT-компании ООО «Вейваксесс Сервис».

СПРАВКА

Жилой комплекс бизнес-класса «Серебряные зеркала» расположен на пересечении улиц Дивенской и Малой Монетной, в нескольких минутах ходьбы от метро «Горьковская». Он был введен в эксплуатацию в 2011 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU