Большой OFF-ROAD Volkswagen пройдет в «Охта Парк»

СЕГОДНЯ 16:58 2019-09-17T17:01:07+03:00

В этом году познакомиться с Volkswagen Touareg, Teramont и Tiguan можно будет 21 сентября на всесезонном курорте «Охта Парк». Фото предоставлено Фольксваген Центр Таллинский.

Принять участие в тест-драйве можно, заранее зарегистрировавшись на сайте

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Фольксваген Центры Пулково, Таллинский и Лахта, приглашают вас на мероприятие Большой OFF-ROAD Volkswagen. Это долгожданное событие для автомобилистов, особенно – для поклонников знаменитого бренда. В этом году познакомиться с Volkswagen Touareg, Teramont и Tiguan можно будет 21 сентября на всесезонном курорте «Охта Парк». Именно здесь в праздничной и увлекательной атмосфере на специальной площадке с внедорожными препятствиями состоятся тест-драйвы внедорожников.

- Мы изменим ваше представление о SUV линейке Volkswagen, и вы узнаете, что значит быть за рулем автомобиля с безграничными возможностями! – обещают организаторы.

Программа OFF-ROAD Volkswagen рассчитана на весь день. С 11 утра гостей ждет возможность испытать автомобиль на внедорожном тест-драйве, зона VR- виртуальный тест-драйв внедорожников Volkswagen, AR презентация автомобилей, уникальная фотозона EURO 2020 с развлечениями, выступление шоу-группы и разлекательная программа, зона детского тест-драйва и мастер-класс по 3D моделированию, кейтеринг и многое другое.

Всем участникам тест-драйва и гостям Большой OFF-ROAD VW -особые предложения на покупку новых Volkswagen Touareg, Teramont и Tiguan!

- Volkswagen Touareg. На класс выше! Стильный, мощный, технологичный внедорожник в премиум сегменте

- Volkswagen Teramont. Больше, чем просто большой! Качественный, современный, вместительный семейный автомобиль.

- Volkswagen Tiguan. Почувствуй свободу! Стильный, технологичный, авантюрный внедорожник для среднего класса.

Важно: вход на мероприятие возможен только для зарегистрированных гостей. Подробности в Фольксваген Центрах Пулково, Таллинский и Лахта.Регистрация на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU