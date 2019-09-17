2019-09-17T17:01:07+03:00
Общество

Большой OFF-ROAD Volkswagen пройдет в «Охта Парк»

Принять участие в тест-драйве можно, заранее зарегистрировавшись на сайте
Поделиться:
В этом году познакомиться с Volkswagen Touareg, Teramont и Tiguan можно будет 21 сентября на всесезонном курорте «Охта Парк». Фото предоставлено Фольксваген Центр Таллинский.В этом году познакомиться с Volkswagen Touareg, Teramont и Tiguan можно будет 21 сентября на всесезонном курорте «Охта Парк». Фото предоставлено Фольксваген Центр Таллинский.
Изменить размер текста:

Фольксваген Центры Пулково, Таллинский и Лахта, приглашают вас на мероприятие Большой OFF-ROAD Volkswagen. Это долгожданное событие для автомобилистов, особенно – для поклонников знаменитого бренда. В этом году познакомиться с Volkswagen Touareg, Teramont и Tiguan можно будет 21 сентября на всесезонном курорте «Охта Парк». Именно здесь в праздничной и увлекательной атмосфере на специальной площадке с внедорожными препятствиями состоятся тест-драйвы внедорожников.

- Мы изменим ваше представление о SUV линейке Volkswagen, и вы узнаете, что значит быть за рулем автомобиля с безграничными возможностями! – обещают организаторы.

Программа OFF-ROAD Volkswagen рассчитана на весь день. С 11 утра гостей ждет возможность испытать автомобиль на внедорожном тест-драйве, зона VR- виртуальный тест-драйв внедорожников Volkswagen, AR презентация автомобилей, уникальная фотозона EURO 2020 с развлечениями, выступление шоу-группы и разлекательная программа, зона детского тест-драйва и мастер-класс по 3D моделированию, кейтеринг и многое другое.

Всем участникам тест-драйва и гостям Большой OFF-ROAD VW -особые предложения на покупку новых Volkswagen Touareg, Teramont и Tiguan!

- Volkswagen Touareg. На класс выше! Стильный, мощный, технологичный внедорожник в премиум сегменте

- Volkswagen Teramont. Больше, чем просто большой! Качественный, современный, вместительный семейный автомобиль.

- Volkswagen Tiguan. Почувствуй свободу! Стильный, технологичный, авантюрный внедорожник для среднего класса.

Важно: вход на мероприятие возможен только для зарегистрированных гостей. Подробности в Фольксваген Центрах Пулково, Таллинский и Лахта.Регистрация на сайте.

* Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две гранаты возле «Ленты» на Московском шоссе перепугали петербуржцев
Девушка попалась на отправке конфет, напичканных сим-картами, в одну из колоний Петербурга
Контрафактную продукцию с героями Disney изъяли в Петербурге
Стало известно, где отметят свадьбу Федор Бондарчук и Паулина Андреева в Петербурге
Двое парней пытались зарезать мигранта в Петербурге из-за национальной ненависти
Школьник на «Митсубиси» полчаса гонял инспекторов ДПС по Невскому району
Заморозки до -3 градусов пообещали ночью в Ленобласти
Полиция разыскивает велосипедиста, сбившего насмерть пенсионера в центре Петербурга
Петербуржцы спасли котят и кошечку на проезжей части на Дороге Жизни
Волна кипятка обрушила потолок в колледже в Петербурге
В Петербурге помощник воспитателя детсада обманула бывшую узницу концлагеря на 4,5 миллиона рублей
Мигрантку в Петербурге похитили, изнасиловали и требовали 1 миллион рублей
Молодой парень объявил свою машину в угон, чтобы скрыть пьяное ДТП в Ленобласти
Водителю BMW откусили ухо в массовой драке на КАД
Компания Л1 продала бизнес-центр в ЖК «Серебряные зеркала»
Появилось первое фото Александра Кокорина после освобождения