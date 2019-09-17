На петербуржца, натравившего бойцовского пса на участкового, завели уголовное дело

17 Сент. 22:54 2019-09-17T22:54:25+03:00

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Невский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Артура Абросимова, натравившего своего бойцовского пса на полицейского. «Комсомолка» уже рассказывала о резонансном инциденте этим летом. До участкового по дому №93 по улице Седова дошли жалобы на шум и громкие крики из квартиры Абросимова. Полицейский навестил 59-летнего хозяина квартиры для того, чтобы его угомонить. Но пьяный мужчина решил дать отпор стражу порядка и сказал своей собаке «фас».

- Обвинение полагает, что Абросимов действовал умышленно и использовал свою собаку как орудие преступления. Он отдал псу целенаправленную команду атаковать сотрудника полиции, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Чтобы оторвать от себя пса, участковому пришлось дважды выстрелить в животное. Сообщалась, что собака выжила и находится в клинике. В результате нападения участковый получил травмы в виде укушенных ран предплечья и голени. Уголовное дело пока не приняли к производству.

ИСТОЧНИК KP.RU