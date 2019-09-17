2019-09-17T23:57:43+03:00
Спорт

Теннисист Медведев сыграет первый матч на турнире в Петербурге 19 сентября

Игры с участием четвертой ракетки мира вызывают повышенный интерес у болельщиков
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В 1/8 турнира Медведева ждет дерби с россиянином Евгением Донским.В 1/8 турнира Медведева ждет дерби с россиянином Евгением Донским.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Стало наконец-то известно, что свой первый матч на St.Petersburg Open 2019 Даниил Медведев сыграет 19 сентября. Поединок пройдет вечером, но точное время еще уточняется. В соперниках по 1/8 финала у четвертой ракетки мира тоже россиянин – Евгений Донской.

- Все мы знаем, как здорово Даниил выступал в последнее время. Но я уверен, что у меня будут шансы. И у меня они есть. Посмотрим, как он покажет себя, как я буду чувствовать себя на корте, - передает слова Донского пресс-служба петербургского турнира.

«КП-Петербург» писал, что у Медведева серьезные планы на победу в St. Petersburg Open 2019. После сумасшедшей по накалу игры с Рафаэлем Надалем в финале US Open, молодой спортсмен провел неделю отпуска с женой, отдыхая от ракетки. Сейчас он очень рад оказаться на родине.

- Обожаю играть в России, всегда любил. Все мои первые важные юношеские победы я одержал именно в нашей стране. Помню и свой турнир в Петербурге четырехлетней давности, где я, увы, не прошел даже во второй круг. Надеюсь на огромную поддержку всех зрителей не только у экрана телевизора, но и на трибунах, - сообщил Даниил на пресс-конференции, посвященной началу турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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