2019-09-18T20:01:58+03:00
Общество

КРТИ определил проектировщика для красносельско-калининской линии метро

«Коричневую ветку» продлят от «Казаковской» до «Сосновой поляны»
Поделиться:
Комментарии: comments1
Коричневая ветка метро протянется от ул. Маршала Казакова до проспекта Народного ополчения.Коричневая ветка метро протянется от ул. Маршала Казакова до проспекта Народного ополчения.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Смольном подвели итоги открытого конкурса. По итогам аукциона Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ) подрядчиком стал «Ленметрогипротранс». Именно с этой компанией заключат договор на строительство новых станций. Организация смогла обойти единственного конкурента - АО «Метрогипротранс». В результате, начальная цена заказа снизилась с 990 млн рублей до 743 млн рублей.

К 2023 году подрядчик составит план работ, назовет сроки строительства и проведет предварительную инженерную подготовку. Коричневая ветка протянется от ул. Маршала Казакова до проспекта Народного ополчения. Появятся новые станции «Сосновая поляна», «Петергофское шоссе», «Улица Доблести» и «Брестская».

Напомним, ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал обратить внимание на развитие транспортной инфраструктуры города. Речь идет не только о строительстве новых станций метро, но и об увеличении протяженности трамвайных путей и количества скоростных электричек.

Подготовила Наталья ОРЕХОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кирпичи, летящие из грузовика, напугали водителей в Невском районе
Один из крупнейших в мире самолетов приземлился в Пулково
Поставщиков поддельной водки, извлекших прибыль в 1,5 миллиона, осудили в Петербурге
Петербуржца шокировала квитанция за коммуналку на 180 тысяч рублей
Полицейские задержали заказчика жестокого рэкета, вымогавшего 30 миллионов у бизнесмена
21 сентября центр Петербурга закроют для автомобилистов
Глава ТГК-1 лишился работы перед отопительным сезоном в Петербурге
Знаменитую фалафельную на Загородном выселили из исторического здания
Раненого птенца хищной птицы спасли от напавших на него кошек в Санкт-Петербурге
Первый снег выпадет в Ленобласти в конце недели
Грузовик разнес на части «легковушку» на КАД
Прокуратура признала крещение в Гатчине, где пострадал ребенок, жестоким
Самолет из Петербурга в Салоники вылетел из Пулково почти с 17-часовой задержкой
В Петербурге «вежливый насильник» проводил свою жертву до метро после нападения
Снобизм и презрение: Петербург попал в число городов с самыми высокомерными жителями
Юная петербурженка обвинила парня в изнасиловании, который разбил ей сердце
На директора «Мурманское морское пароходство» заведено два уголовных дела в связи с пропажей 580 миллионов рублей
Рабочий разбился насмерть упав со строительных лесов в Петербурге