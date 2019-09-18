КРТИ определил проектировщика для красносельско-калининской линии метро

18 Сент. 20:01 2019-09-18T20:01:58+03:00

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В Смольном подвели итоги открытого конкурса. По итогам аукциона Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ) подрядчиком стал «Ленметрогипротранс». Именно с этой компанией заключат договор на строительство новых станций. Организация смогла обойти единственного конкурента - АО «Метрогипротранс». В результате, начальная цена заказа снизилась с 990 млн рублей до 743 млн рублей.

К 2023 году подрядчик составит план работ, назовет сроки строительства и проведет предварительную инженерную подготовку. Коричневая ветка протянется от ул. Маршала Казакова до проспекта Народного ополчения. Появятся новые станции «Сосновая поляна», «Петергофское шоссе», «Улица Доблести» и «Брестская».

Напомним, ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал обратить внимание на развитие транспортной инфраструктуры города. Речь идет не только о строительстве новых станций метро, но и об увеличении протяженности трамвайных путей и количества скоростных электричек.

Подготовила Наталья ОРЕХОВА

ИСТОЧНИК KP.RU