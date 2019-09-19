2019-09-19T16:57:06+03:00
Общество

Стало известно где похоронят экс-игрока «Зенита» Фернандо Риксена

Бывший полузащитник умер 18 сентября от продолжительной болезни
Лилия КОЗЛОВА
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Стало известно где похоронят бывшего игрока ФК "Зенит" РиксенаСтало известно где похоронят бывшего игрока ФК "Зенит" РиксенаФото: Илья СМИРНОВ
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Экс-игрока петербургского «Зенита» Фернандо Риксена, который умер в среду, 18 сентября, после продолжительной и тяжелой болезни, похоронят в Шотландии. Именно там он провел последние месяцы своей жизни, прикованный к больничной кровати хосписа St. Andrew`s.

- Точная дата похорон футболиста будет определена позднее. Ожидается, что церемонию посетят около тысячи человек, - пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник, близкий к семье скончавшегося.

Напомним, что последние шесть лет футболист был прикован к кровати страшной болезнью под названием боковой амиотрофический склероз. На протяжении всех этих лет его любящая жена, петербурженка Вероника ни на секунду не отходила от него и прилагала множество усилий к выздоровлению мужа или хотя бы облегчению его страданий.

Футбольная карьера спортсмена была головокружительной. Летом 2003 года Риксен пришел в «Зенит», где заработал себе скандальную славу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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