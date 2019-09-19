Стало известно где похоронят экс-игрока «Зенита» Фернандо Риксена
Экс-игрока петербургского «Зенита» Фернандо Риксена, который умер в среду, 18 сентября, после продолжительной и тяжелой болезни, похоронят в Шотландии. Именно там он провел последние месяцы своей жизни, прикованный к больничной кровати хосписа St. Andrew`s.
- Точная дата похорон футболиста будет определена позднее. Ожидается, что церемонию посетят около тысячи человек, - пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник, близкий к семье скончавшегося.
Напомним, что последние шесть лет футболист был прикован к кровати страшной болезнью под названием боковой амиотрофический склероз. На протяжении всех этих лет его любящая жена, петербурженка Вероника ни на секунду не отходила от него и прилагала множество усилий к выздоровлению мужа или хотя бы облегчению его страданий.
Футбольная карьера спортсмена была головокружительной. Летом 2003 года Риксен пришел в «Зенит», где заработал себе скандальную славу.
ИСТОЧНИК KP.RU