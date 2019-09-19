Теннисист Медведев стартовал с победы на St.Petersburg Open 2019

СЕГОДНЯ 21:24 2019-09-19T21:25:07+03:00

Даниил Медведев победил соотечественника Евгения Донского в двух сетах и вышел в четвертьфинал

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Теннисист Даниил Медведев стартовал с победы на турнире ATP в Санкт-Петербурге. Соперником четвертой ракетки мира по 1/8 финала был соотечественник Евгений Донской. Игра, проходившая на «Сибур-Арене», продлилась всего 1 час и 15 минут. В первом сете Медведев еще держал интригу и выиграл его со счетом 7:5. Второй отрезок матча Даниил провел уже на классе и переиграл Донского 6:3.

После выездного матча Лиги чемпионов зенитовец Артем Дзюба находится в роли болельщика на «Сибур-Арене».Фото: Артем КИЛЬКИН

После матча победитель отметил, что все русские теннисисты друзья и играть друг с другом крайне трудно. Важно добавить, что четвертая ракетка мира уже блистает за рубежом, но пока ни разу не был в финалах на соревнованиях в России, поэтому Даниил настроен решительно.

- Я обожаю играть на родине. Надеюсь, будет большая поддержка, много зрителей, и верю, что смогу показать свой лучший теннис здесь в Петербурге, - отмечал спортсмен на пресс-конференции после жеребьевки St.Petersburg Open 2019.

Медведев прошел в четвертьфинал турнира и теперь может снова сыграть с россиянином - на этот раз Андреем Рублевым. Но для этого последнему еще предстоит победить литовца Ричардаса Беранкиса.

ИСТОЧНИК KP.RU