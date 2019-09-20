Молодой и горячий: Установлена личность «вежливого насильника», проводившего свою жертву до метро
В Санкт-Петербурге нашли предполагаемого "вежливого насильника", который после нападения довез жертву на своей машине до метро. Похищение 38-летней женщины произошло в доме на Гражданском проспекте. К даме ворвались трое неизвестных, которые стали угрожать ножом и требовать один миллион рублей. Таких денег у хозяйки квартиры не было. Тогда преступники схватили женщину, запихали в свою машину и вывезли в лес.
Изнасилование предположительно произошло в лесу. Женщину удерживали до самого утра. После этого один из насильников посадил жертву в свою машину и отвез до метро. Сейчас полицейские установили личности возможных преступников.
- Один из подозреваемых 22-летний Алиджон., - рассказал "КП-Петербург" источник. - Также среди подозреваемых 23-летний Шаятбек и Миржалол.
Сейчас делом занимаются следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU