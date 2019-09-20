2019-09-20T19:39:18+03:00
Происшествия

Банде в медицинских халатах дали 33 года за ограбление больницы в Сестрорецке

Преступники похитили 850 тысяч рублей и 28,5 тысячи евро
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Грабители жестоко избили главврача и других сотрудников больницы. Фото: СК РФГрабители жестоко избили главврача и других сотрудников больницы. Фото: СК РФ
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В Санкт-Петербурге вынесли приговор банде в медицинских халатах, которые совершили дерзкое нападение и ограбление больницы №40 в Сестрорецке. Напомним, что «Комсомолка» рассказывала о преступлении. Утром 29 марта они ворвались в медицинское учреждение, жестоко избили главного врача и начальников информационного центра, а потом похитили около 850 тысяч рублей и 28,5 тысячи евро. Вскоре их в кратчайшие сроки задержали, причем, скрывались они не только в Ленинградской области, но и в Тамбове и Нижнем-Новгороде. Спустя несколько месяцев им наконец огласили приговор.

- Суд назначил наказание всем трем участникам преступления. Двоих мужчин осудили на 13 и 12 лет с заключением в колонии особого режима. Третьего наказали на 8 лет, его посадят в другую колонию – уже строгого режима, - сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Добавим, что ограбление было крайне жестоким. Преступники ворвались в медицинских халатах в поликлинику, связали своих жертв и избивали их кулаками, ортопедическим костылем и деревянной мебельной ножкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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