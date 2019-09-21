Более 140 объектов Петербурга благоустроили в ходе проекта «Родной город»

СЕГОДНЯ 01:20 2019-09-21T01:26:14+03:00

Из бюджета 2019 года на благоустройство территорий города выделили более 6 миллиардов

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Смольный поделился результатами проекта «Родной город». В ходе его реализации благоустроили более 140 объектов в разных районах Петербурга. Это парки, скверы, бульвары, набережные, пляжи и внутриквартальные территории.

- Благоустройство – это главный запрос петербуржцев. Все новые пространства создавались по индивидуальным проектам и в тесном контакте с жителями. Всего из бюджета 2019 года на эти цели выделили более 6 миллиардов рублей, из них 2,5 внесли по губернаторской поправке, - сообщает пресс-служба администрации города.

«КП-Петербург» писал, что один из самых запоминающихся новых благоустроенных объектов - сад у Ивановского карьера, который еще 5 месяцев назад был заросшим пустырем. Но пока еще не все проекты воплотили в жизнь. Например, во Фрунзенском районе скоро откроется большой парк героев-пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU