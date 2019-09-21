В Борисовой Гриве с почты украли 135 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-21T10:46:17+03:00

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Классический случай ограбления но не банка, а почты расследуют полицейские из Всеволожского района Ленинградской области. Здесь, в поселке Борисова Грива, неизвестный медвежатник, как на сленге зовут взломщиков сейфов, влез в почтовое отделение и похитил крупную сумму денег.

- 20 сентября 2019 года около половины девятого утра в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный злоумышленник, сломав замок входной двери, проник в отделение связи, где вырезал замок сейфа и совершил хищение около 135 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Слабые средства защиты, если они и были на деревенской почте, никак не остановили взломщика. Да и сейф, из которого можно «вырезать замок», явно не относится к последним достижениям науки. Поселковые отделения связи регулярно становятся объектами грабежа именно из-за своей доступности для злодеев.

Теперь медвежатника ищет полиция. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU