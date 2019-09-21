2019-09-21T10:46:17+03:00
Происшествия

В Борисовой Гриве с почты украли 135 тысяч рублей

Неизвестный преступник ночью проник в здание и вырезал замок у сейфа
Петр КИБЕР
Поделиться:
Очередная поселковая почта стала жертвой межвежатников.Очередная поселковая почта стала жертвой межвежатников.Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Классический случай ограбления но не банка, а почты расследуют полицейские из Всеволожского района Ленинградской области. Здесь, в поселке Борисова Грива, неизвестный медвежатник, как на сленге зовут взломщиков сейфов, влез в почтовое отделение и похитил крупную сумму денег.

- 20 сентября 2019 года около половины девятого утра в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный злоумышленник, сломав замок входной двери, проник в отделение связи, где вырезал замок сейфа и совершил хищение около 135 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Слабые средства защиты, если они и были на деревенской почте, никак не остановили взломщика. Да и сейф, из которого можно «вырезать замок», явно не относится к последним достижениям науки. Поселковые отделения связи регулярно становятся объектами грабежа именно из-за своей доступности для злодеев.

Теперь медвежатника ищет полиция. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Забег «Кросс наций» на полдня перекроет центр Петербурга
Из-за аварии шесть многоквартирных домов в Приморском районе остались без горячей воды
В Петербург не пустили 260 тонн риса с живыми личинками мух
Говори пин-код: У петербуржца силой отобрали банковскую карту и сняли с нее 190 тысяч рублей
Петербуржец оплатил долги брата бывшей жене, чтобы не остаться «без колес»
Прогноз погоды на выходные 21 и 22 сентября в Санкт-Петербурге: Сильный ветер и пасмурно
Более 140 объектов Петербурга благоустроили в ходе проекта «Родной город»
Маленький котенок погиб после изнурительных съемок фильма в Петербурге
Водитель «Митсубиси» насмерть сбил велосипедиста и сбежал с места ДТП
Вылет машины в кювет привел к смерти водителя в Лужском районе
Грандиозный праздник фонтанов прошел в Петергофе
Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Петербурге
Петербуржцам советуют не лезть к некоторым городским птицам
Холода отменяются: Синоптики обещают теплую осень и зиму в Петербурге
Новый удобный проездной хотят ввести в Петербурге
Банде в медицинских халатах дали 33 года за ограбление больницы в Сестрорецке
Движение на Колтушском путепроводе ограничат до 15 октября
Серийные пожары памятников культуры в Новой Ладоге проверит СК РФ
В Петербурге пройдет российско-вьетнамский туристический форум
Радиус добавили, а коричневую ветку убрали: в петербургском метро появились новые схемы подземки
Гору алкоголя и «закуски» нашли на свалке строительного мусора под Красным Селом
Умер народный артист России Игорь Шибанов
«Золотой фургон» с Невского проспекта переехал на окраину
С 1 октября в Петербурге закроются 44 хостела
Организатора убийства заочно осудили в Петербурге
В Петербурге появится памятник вождю вьетнамской революции Хо Ши Мину
Похитители люков уменьшили бюджет Петербурга на 5,8 миллионов рублей
Из-за брошенного окурка загорелась квартира на Октябрьской набережной в Петербурге