В лазурном, в субботу, в 19:00, но без Кокорина: «Зенит» примет «Рубин» в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:05 2019-09-21T13:05:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Заявить Кокорина не удалось, но чемпионат продолжается. В субботу, 21 сентября в Петербурге местный «Зенит» примет одного из самых неуступчивых и неудобных для себя соперников - казанский «Рубин». И хоть клуб из Татарстана занимает лишь 10-е место в турнирной таблице, игра обещает быть очень напряженной.

- «Зенит» сыграет в лазурной форме, вратарь — в черном; гости — в рубиновой форме, вратарь — в зеленом. На матче ожидается до 45 тысяч зрителей, гостей поддержат до 100 болельщиков, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Надо сказать, что по общедоступному ТВ транслировать игру не будут, ее покажет лишь один из платных каналов.

Что же касается состава хозяев, то за «Зенит» вряд ли сыграют травмированный Малком, под вопросом участие Азмуна, и сто процентов не будет уже упомянутого Кокорина. Накануне комитет Российского футбольного союза отказал в дозаявке игрока из-за того, что срок подачи документов уже прошел. Теперь скандальному нападающему придется ждать нового трансферного окна в феврале. Играть он начнет не раньше марта.

ИСТОЧНИК KP.RU