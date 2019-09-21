«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Рубином» на языке жестов

СЕГОДНЯ 18:59 2019-09-21T18:59:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В 19:00 по петербургскому времени на стадионе «Газпром Арена»на Крестовском острове Северной столицы начнется игра между местным «зенитом» и казанским «Рубином». А за некоторое время до встречи тренерские штабы традиционно озвучили стартовые составы команд. Вот только сине-бело-голубые сделали это не совсем обычно, а точнее на языке жестов.

- Сегодня мы объявляем стартовый состав с помощью русского жестового языка, - сообщила пресс-служба клуба.

Так, каждый из игроков, включая иностранцев, назвал свое имя, номер и позицию на поле при помощи языка, на котором общаются глухонемые и плохослышащие люди.

К слову, и сам состав стал довольно неожиданным. В заявку ожидаемо не попали травмированные Сердар Азмун и Малком, а также невезучий Александр Кокорин. Зато на поле появятся Игорь Смольников и Олег Шатов.

Полный список выглядит так: Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Олег Шатов, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.

В запасе: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Эмануэль Маммана, Йордан Осорио, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Роберт Мак, Алексей Сутормин.

"Зенит" жестами показал стартовый состав на игру с "Рубином".Видео: "Твитер" ФК"Зенит"

ИСТОЧНИК KP.RU