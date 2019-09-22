2019-09-22T11:20:11+03:00
Общество

«Оштрафовать хозяев за жестокое обращение»: Петербуржцы переживают за одинокую лошадь, которая разгуливает по городу

В воскресенье животное заметили на Площади Конституции
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Одинокая лошадь разгуливает по Петербургу. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".Одинокая лошадь разгуливает по Петербургу. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".
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В Петербурге продолжаются приключения одинокой лошади. На прошлой неделе животное заметили на одной из остановок на Ленинском проспекте. 17 сентября кобыла с невозмутимым видом встретила подъезжающий к остановке троллейбус и начала уверенно заходить в него. Тогда пассажиры салона не пустили лошадку внутрь, оставив ее томиться на улице.

Спустя пять дней горожане вновь встретили животное, которое бродило по городу без хозяина. На этот раз лошадка оказалась на Площади Конституции. Прохожих она к себе не подпускала.

- Всех кусает, наверное, замерзла, - рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте».

Кому принадлежит лошадь, и почему она гуляет по городу в одиночестве, выяснить пока не удалось. В комментариях петербуржцы возмущаются и предлагают привлечь владельцев за жестокое обращение с животным.

- Интересно знать, что эта за безответственные «хозяева», у которых у лошади нет своего дома, - пишут пользователи. - Лошадь ночью разгуливает по городу. Выписали бы штраф, сразу бы отпало желание вот так издеваться над животным. У нее стресс, она испугана, естественно она будет кусаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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