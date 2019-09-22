Журналист из Японии, которого обокрали в Эрмитаже, поразился отзывчивости петербуржцев

СЕГОДНЯ 19:59 2019-09-22T19:59:09+03:00

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Журналист из Японии Юити Онода поразился отзывчивости россиян. Во время путешествия в Петербург мужчина лишился всех денег, но горожане не оставили его в сложной ситуации.Об этом он рассказал в газете Sankei Shimbun.

Юити Онода прилетел в Петербург, чтобы встретиться со знакомой. Поездку в Россию омрачил неприятный инцидент в Эрмитаже. В главном музее Северной столицы турист стал жертвой карманников. Бумажник с деньгами и картами похитили, когда Юити Онода прогуливался по многочисленным залам.

- Я позвонил в банк, и мне сказали, что мошенник хотел воспользоваться кредиткой, но у него не получилось, - рассказал Онода. - Ущерб был небольшим, но я разозлился на себя за то, что был невнимателен.

В полицию корреспондент поехал на такси. О своей беде мужчина рассказал водителю. Тот выслушал сокрушающегося японца и согласился подвести его бесплатно.

- Мир не без добрых людей, - пишет Онода. - Кроме того, билет на автобус, купленный утром, также был в украденном портмоне, но кассирша вспомнила, что я покупал его. Она подарила мне талон на две поездки. Также она сказала: «Надеюсь, вы не начнете ненавидеть за это Россию».

Журналист отметил, что не ожидал такой реакции от петербуржцев и удивился тому, как люди сочувствуют чужим неприятностям.

ИСТОЧНИК KP.RU