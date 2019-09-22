Разбили тарелку: В Петербурге стартовали съемки фильма с Хабенским и Пересильд в главных ролях
В Петербурге стартовали съемки нового фильма «Трое». Действие картины будет разворачиваться в двух городах - Москве и Петербурге. В основе сюжета - любовный треугольник.
Первый съемочный день выпал на воскресенье, 22 сентября. В шесть утра на набережной реки Фонтанки собрались съемочная группа и актеры. Среди них – Константин Хабенский, Юлия Пересильд, Виктория Исакова, а также режиссер картины Анна Меликян, известная по фильмам «Звезда» и «Русалка». Команда «Трои» не забыла про главную кинотрадицию – разбить тарелку перед началом съемок.
- Я знаю, вы все ждете от меня высокодуховной речи, - сказала Меликян. – Не будет высокодуховной речи. Я хочу, чтобы нам всем было классно. Все обязаны быть счастливы. У нас у фильма есть девиз: «Только небо, только ветер, только радость впереди». Это обязательно должно быть. Я вам всем это желаю.
Миссию – расколотить тарелку на мелкие кусочки – доверили Константину Хабенскому. Актер справился с задачей на профессиональном уровне - рука поставлена. Коллеги забрали себе по осколку на память.
ИСТОЧНИК KP.RU