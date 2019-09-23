2019-09-23T13:00:49+03:00
Происшествия

Из-за писем с угрозами в Петербурге эвакуированы четыре школы

Пока здания проверяют специалисты, школьники гуляют на улице
Петр КИБЕР
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В Петербурге эвакуировали четыре школы.В Петербурге эвакуировали четыре школы.
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Летние каникулы кончились, началась учеба и, по совпадению, в школах Петербурга опять начались эвакуации. Так, утром 23 сентября четыре учебных заведения вынуждены были прервать занятия из-за сообщений о минировании.

- Эвакуированы школы номер 546, 470, 170 и 291, - сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, сообщения о заложенных взрывных устройствах пришли на электронную почту школ. Сейчас ученики ждут на улице, а помещения проверяют специалисты.

Напомним, что самые массовые эвакуации случились в Петербурге в конце 2018 - начале 2019 года. Тогда сообщения о возможных взрывах поступали в десятки учебных заведений, поликлиник, больниц и прочих учреждений. Специалистам по безопасности тогда приходилось работать практически без отдыха.

Что стало причиной новой активности лже-минеров еще только предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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