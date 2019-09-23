Можно строить: Проект развязки ЗСД с Витебским проспектом одобрила Главгосэкспертиза

СЕГОДНЯ 15:16 2019-09-23T15:16:05+03:00

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Строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД) , он же перспективная Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД), хоть и имеет не совсем ясные перспективы ввиду ясных источников финансирования, но первая его часть уже получила одобрение для начала работ.

- Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проектно-сметную документацию на подготовительный этап строительства транспортной развязки на пересечении Западного скоростного диаметра с Витебским проспектом, - сообщает пресс-служба ведомства.

Проектом предусмотрены работы по подготовке территории строительства (снос домов и объектов благоустройства) на участке от существующей развязки ЗСД с Благодатной улицей до перспективной развязки проектной ШМСД с Витебским проспектом. Таким образом Западный и Восточный скоростные диаметры будут соединены в единую транспортную систему.

Напомним, что ВСД должен пройти от развязки с ЗСД, мимо Обводного канала, через Неву в створе Зольной улицы, мимо Ладожского вокзала и соединиться с КАД в районе Кудрово. Первоначальный срок завершения строительства - 2025 год.

ИСТОЧНИК KP.RU