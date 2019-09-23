2019-09-23T20:18:34+03:00
Общество

Проектирование коричневой ветки метро заморозили в УФАС Петербурга

Это связано с жалобой «Метрогипротранс» - конкурента победителя тендера
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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По первоначальным планам коричневую ветку метро собирались построить до 2027 года.По первоначальным планам коричневую ветку метро собирались построить до 2027 года.Фото: Александр ГЛУЗ
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УФАС по Санкт-Петербургу временно заморозило аукцион городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры на проектирование участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции «Казаковская» до станции «Сосновая поляна». Напомним, что государственный тендер выиграла компания «Ленметрогипротранс». Однако ее конкурент «Метрогипротранс» оказался не согласен с выводами конкурсной комиссии, которая запретила им участвовать в аукционе.

- Заседание комиссии Санкт-Петербургского УФАС России по рассмотрению этой жалобы состоится утром в 9:50 26 сентября, - передает пресс-служба ведомства.

В итоге за проектирование коричневой ветки победителю аукциона пока садиться нельзя. К слову, Красносельско-Калининский маршрут недавно убрали с новых карт метро. Раньше линия новой ветки была прочерчена пунктиром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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