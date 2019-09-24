2019-09-24T13:21:56+03:00
Общество

За жизнь боролись три дня: в центре «Велес» умерла косуля, которую привезли на лечение из Саратова

За судьбой сбитого машиной животного следили тысячи петербуржцев
Петр КИБЕР
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Косуля, которую привезли на лечение в Петербург из Саратова, умерла.Косуля, которую привезли на лечение в Петербург из Саратова, умерла.Фото: СОЦСЕТИ
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Спасти не удалось. Косуля, которую под Саратовом сбила машина и которую за полторы тысячи километров привезли в Петербург на лечение, умерла. Три дня за жизнь животного боролись в центре «Велес», однако природа, заложившая в глубинный инстинкт страх перед человеком и вызванный этим стресс, сделали свое дело. Спасти косулю не удалось.

- Тяжело объяснить, а еще, наверное, тяжелее понять, когда этого не касаешься. Вот на тебя смотрят большие черные живые глаза и просят о помощи, а ты кроме крошки в рот и капли воды, да каких-то лекарств и сделать ничего не можешь и понимаешь, что совершенно бессилен. И на твоих глазах животное угасает, - с болью от потери сообщают в соцсетях скорбную новость сотрудники «Велеса».

Еще накануне они надеялись на лучшее, ведь косуля почувствовала себя лучше, стала принимать еду, но организм, подорванный стрессом не выдержал и Ушастик, как называли пациентку в «Велесе» просто уснула и тихо ушла...

Потрясены этим оказались не только сами работники «Велеса», но и многие петербуржцы, следившие за судьбой косули.

- С дочерью следили за всей этой историей вместе. Плачет ребенок, у самой слезы на глазах. Низкий поклон всем тем людям, кто пытался сотворить это чудо, - пишут горожане в соцсетях.

Но, конечно, все усилия были не зря. Даже если спасти жизнь косули не удалось, люди стали чуточку лучше, ведь понимать боль живого существа, пытаться ему помочь, сопереживать это то, что делает человека человеком. С большой буквы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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