2019-09-24T14:00:35+03:00
Происшествия

На мужчину, выбросившего щенка с балкона в Петербурге, завели уголовное дело

Хозяйка собаки утверждает, что это сделал ее друг, пришедший в гости
Лилия КОЗЛОВА
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На мужчину, выкинувшего четырехмесячного щенка в окно четвертого этажа в Петербурге, заведено уголовное делоНа мужчину, выкинувшего четырехмесячного щенка в окно четвертого этажа в Петербурге, заведено уголовное делоФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Накануне вечером, 23 сентября, неравнодушные жители Калининского района рассказали жуткую историю о том, как кто-то выкинул с балкона четвертого этажа дома 107/2 по Гражданскому проспекту собаку – четырехмесячного щенка. Швырнули хвостатого малыша с высоты просто так, в пьяном угаре.

- В пьяном угаре малыша сбросили с высоты хозяева или их гости. Вы можете себе представить? В окно. Что испытал малыш - боль и ужас. За что? – с ужасом рассказали в сети петербуржцы, которые занялись судьбой хвостатого малыша. - Пьянь задержана. Сотрудники 15-го отделения полиции - люди с большим сердцем. Всем миром мы сейчас спасаем малыша.

Щенка отвезли к ветеринару. У него как минимум сломана лапка и повреждены ребра. Сейчас ему нужна операция.

Что касается хозяев, то ими оказалась супружеская пара, которые живут в том самом доме. По словам 39-летней женщины, к ней с мужем домой пришел из 35-летний знакомый, который и выкинул собаку с балкона. Но сложно представить, что бы хоть один собачник позволил сделать кому-то такое со своим четвероногим другом.

Подозреваемый сейчас задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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