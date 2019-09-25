Неизвестный закинул россыпь новых гаджетов на территорию «Крестов»

СЕГОДНЯ 01:06 2019-09-25T01:06:13+03:00

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Крупную посылку, полную гаджетов, неизвестный перебросил 23 сентября на территорию СИЗО-1 в Колпино. Оператор поста видеонаблюдения вовремя заметил неопознанный летящий объект и сообщил об этом охранникам. Возле забора у одного из режимных корпусов они обнаружили черный полиэтиленовый пакет с четырьмя подозрительными свертками.

- В мягкий прозрачный поролон были завернуты девять USB шнуров, восемь пар наушников, восемь адаптеров зарядных устройств, а также мобильные телефоны, сим-карты и смарт-часы, - информирует пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Похоже, некоторые заключенные не хотели отставать от трендов в мире технологий. Сейчас по факту переброса запрещенных предметов в учреждение проводится проверка, устанавливаются заказчики. Добавим, что посылки осужденным зачастую содержат в себе нелегальные сюрпризы. Недавно «КП-Петербург» писала об изъятии передачки с конфетами, напичканных сим-картами.

ИСТОЧНИК KP.RU