2019-09-26T12:15:51+03:00
Происшествия

«Гадалка», снявшая «порчу» за 150 тысяч рублей с петербургской пенсионерки, оказалась бывшей уголовницей

Женщина не первый раз промышляла подобным способом заработка
Лилия КОЗЛОВА
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Гадалку, снимавшую "порчу" и кравшую ювелирные изделия в Петербурге, задержала полицияГадалку, снимавшую "порчу" и кравшую ювелирные изделия в Петербурге, задержала полицияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Полиция Санкт-Петербурга задержала уличную «гадалку», которая, запудривая мозги доверчивым людям, забирала у них деньги и ювелирные украшения. Найти женщину удалось практически по горячим следам, после того, как она очередной раз «сняла порчу» с пенсионерки вместе с ее сбережениями. Утром в четверг, 26 сентября, стало известно, что подозреваемая уже допрашивается.

- Женщина, которую все жертвы запоминали как «цыганку», оказалась 38-летней уроженкой Ленинградской области, живет в поселке Сусанино Гатчинского района. В прошлом была неоднократно судима за мошенничество. Последний раз вышла из тюрьмы в 2017-м году, отсидев два года, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По всей видимости, женщина больше не умеет по другому «зарабатывать» деньги, раз уже седьмой раз стала подозреваемой в мошенничестве. По версии следствия, именно она обокрала пенсионерку с улицы Верности 24 сентября, вытащив ювелирные изделия из-под диванной подушки дома у старушки на 150 тысяч рублей. Женщина запудрила голову хозяйке квартиры порчей, которая на той якобы есть, и предложила ее снять.

Также рецидивистку подозревают и в другом преступлении, которое произошло 30 августа. Тогда пострадала восьмиклассница, к которой женщина пристала прямо на детской площадке. Под теми же россказнями о порче, школьница отдала мошеннице украшений почти на 190 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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