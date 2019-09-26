2019-09-26T15:52:24+03:00
Происшествия

Детского тренера, обвиняемого в многократном изнасиловании маленького мальчика в Ленобласти, отправили в СИЗО

Следствие выясняет, были ли другие жертвы у педагога по единоборствам
Лилия КОЗЛОВА
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Тренера секции единоборств из Светогорска Ленинградской области, обвиняемого в том, что он два года насиловал своего 11-летнего ученика, отправили в СИЗО. Такое решение в четверг, 26 сентября, принял суд. Педагог «Детско-юношеского Центра творчества» подозревается в том, что приглашал детей к себе домой под видом необходимости проведения дополнительных тренировок для подготовки к соревнованиям.

- По версии следствия, 67-летний тренер с июля 2017 года по март 2019 неоднократно насиловал малолетнего мальчика у себя в квартире в городе Светогорске, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области Юлия Матолыгина.

Вся история вскрылась, когда в следственный комитет обратился 39-летний отец мальчика, которому только сейчас исполнилось 14 лет. Во время обысков у тренера правоохранители нашли фалоимитатор.

Следствие полагает, что тренер, который с 1991 года вел секцию единоборств, где занимались дети 7-18 лет, занимался противоправной деятельностью на протяжении многих лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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