2019-09-26T15:57:14+03:00
Общество

Рождественская ярмарка-2019 в Санкт-Петербурге пройдет на Манежной площади и Малой Садовой улице

В Смольном обещают провести мероприятие в новом формате
Петр КИБЕР
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Рождественская ярмарка переезжает с Пионерской площади на Манежную.Рождественская ярмарка переезжает с Пионерской площади на Манежную.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Рождественская ярмарка переезжает. В прошлые годы она проводилась на площади Искусств (в 2006-м), с 2007 по 2012 годы работала на площади Островского, а начиная с 2013 года – на Пионерской площади. Но популярность мероприятия падала и в Смольном решили переформатировать событие. И заодно перевезти его в другое место - на Манежную площадь и Малую Садовую улицу.

- Мы возвращаем этот яркий праздник в исторический центр, как это делается во всех европейских городах. Хотим, чтобы у каждого посетителя остались незабываемые впечатления, - приводит слова вице-губернатора Петербурга Евгения Елина пресс-служба администрации города.

2020 год объявлен в России Годом народного творчества, что определило концепцию ярмарки. Для петербуржцев будет работать резиденция Деда Мороза, а также Домик ремесел. Развлекут горожан аниматоры в костюмах сказочных персонажей. Традиционно на ярмарке откроются национальные кухни и торговля деликатесами.

Увеличится площадь и время проведения мероприятия. Откроется Рождественская ярмарка 12 декабря и закроется лишь через месяц. Посетителями, как ожидается, станут 1,5 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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