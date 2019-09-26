2019-09-26T17:40:23+03:00
Общество

МИД объяснил, как иностранцы смогут приезжать в Петербург по электронным визам

Новый порядок начнет действовать уже 1 октября
Петр КИБЕР
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С 1 октября приехать в Петербург можно по электронной визе.С 1 октября приехать в Петербург можно по электронной визе.Фото: Александр ГЛУЗ
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Уже с 1 октября 2019 года граждане 53 государств от Австрии до Японии смогут въезжать в Санкт-Петербург по электронным визам. Если срок пребывания не превысит восьми дней, то путешествие получится легким и беспроблемным - оформлять кучу бумажек более не придется. Как конкретно будет работать механизм - разъяснило Министерство иностранных дел России.

- Электронная виза выдается бесплатно на основании заявления иностранного гражданина, заполненного на сайте МИД России не позднее чем за 4 календарных дня до даты поездки, - сообщает пресс-служба МИДа.

Заявителю необходимо лишь приложить свое фото в электроном виде и все - более никаких документов! Учитывая, что многие иностранцы жаловались на получение российской визы в обычном порядке, это прорыв. В городе на Неве уже ждут прироста туристов из Европы.

Въехать в Петербург можно через Пулково, морским путем, а также на машине (но не на поезде!) через границы в Ленобласти. Именно поэтому 47-й регион также включен в проект. Отметим, что аналогичный порядок въезда уже действует на территории Дальнего Востока и в Калининградской области.

Точный список стран и полный порядок правил можно посмотреть на сайте МИД России. Там же указана ссылка на портал для оформления электронных виз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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