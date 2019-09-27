В Петербурге построят еще один мост через Неву

СЕГОДНЯ 17:09 2019-09-27T17:13:10+03:00

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Мостов в Петербурге много. Им даже посвящен отдельный музей, который накануне открылся в Мучном переулке. Но и воды в городе не меньше, а для автомобильного движения чем больше переправ через реки, тем лучше. И в перспективе через Неву будет перекинут еще один мост.

- Переправа будет возведена возле Финляндского железнодорожного моста и поможет снизить транспортную нагрузку на Володарский мост и мост Александра Невского, - пишет газета «Петербургский дневник».

Но мост в створе Гранитной улицы появится не сам по себе, а станет частью Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), она же Восточный скоростной диаметр.

Не так давно Главгосэкспертиза одобрила проект строительства развязки в створе Благодатной трассы и Витебского проспекта, которая должна связать ШМСД с ЗСД, а оттуда уйти к Обводному каналу, параллельно нему, потом через Неву и по Невскому и Красногвардейскому районам выйти на стыковку с КАД близ Кудрово.

Точных сроков строительства трассы пока нет, но займет оно не меньше 3,5 лет. Проезд по ШМСД будет платный.

ИСТОЧНИК KP.RU