2019-09-27T17:13:10+03:00
Общество

В Петербурге построят еще один мост через Неву

Он появится неподалеку от моста Александра Невского
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Новая переправа через Неву станет частью Восточного скоростного диаметра и появится в районе Финляндского железнодорожного моста. Фото: Яндекс.КартыНовая переправа через Неву станет частью Восточного скоростного диаметра и появится в районе Финляндского железнодорожного моста. Фото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

Мостов в Петербурге много. Им даже посвящен отдельный музей, который накануне открылся в Мучном переулке. Но и воды в городе не меньше, а для автомобильного движения чем больше переправ через реки, тем лучше. И в перспективе через Неву будет перекинут еще один мост.

- Переправа будет возведена возле Финляндского железнодорожного моста и поможет снизить транспортную нагрузку на Володарский мост и мост Александра Невского, - пишет газета «Петербургский дневник».

Но мост в створе Гранитной улицы появится не сам по себе, а станет частью Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), она же Восточный скоростной диаметр.

Не так давно Главгосэкспертиза одобрила проект строительства развязки в створе Благодатной трассы и Витебского проспекта, которая должна связать ШМСД с ЗСД, а оттуда уйти к Обводному каналу, параллельно нему, потом через Неву и по Невскому и Красногвардейскому районам выйти на стыковку с КАД близ Кудрово.

Точных сроков строительства трассы пока нет, но займет оно не меньше 3,5 лет. Проезд по ШМСД будет платный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржец жестоко избил незнакомку, отказавшую ему в оральных ласках
Гниющий труп в светлой футболке нашли в болоте в Мурино
В день матча «Зенита» с «Бенфикой» метро будет работать дольше
Болельщик умер на матче «Зенит» - «Арсенал» в Петербурге
Разверзлась земля: Проспект Елизарова затопило водой, бьющей из-под асфальта
Суд признал банкротом застройщика «Норманн-Центр»
В Карелии 80-летняя пенсионерка вынуждена жить в заброшенном санатории
В Петербурге ищут редкую фараоновую собаку, пропавшую по пути к новым хозяевам
Мясо и молоко из Ленобласти будут продавать на Красной площади
Грабитель с топором обчистил продуктовый магазин в Ленобласти
Пулково будет обслуживать пассажиров по электронным визам
Улетный кайф: С помощью квадрокоптера петербуржец поставлял наркотики своему товарищу в СИЗО
На ЗСД такси влетело в «Солярис», водитель которого пропустил съезд с трассы
Полицейская собака по горячим следам поймала педофила в Петербурге
Раньше ноября не откроют? «Фрунзенский радиус» опять задерживается
Молодую омичку изнасиловали в туалете бара в центре Петербурга
Восьмилетнюю петербурженку полгода насиловал родной отец
Чиновники объяснили, почему и куда исчез ангел из Любашинского сада
Педофил изнасиловал школьницу средь бела дня прямо в подъезде многоэтажки
Петербуржцы, чьи родители погибли на войне, смогут посещать их могилы за счет бюджета
Еще царя видела: старейшей жительнице Петербурга 107 лет
У буйного петербуржца, пугавшего врачей скорой оружием, изъяли два десятка пистолетов, автомат Калашникова и пулемет
«Гулящая» лошадь нашлась, петербуржцы подкармливают ее яблоками
Двух петербуржцев задержали за «минирование» банка и колледжа