Строительство коричневой ветки метро задержится: антимонопольная служба отменила результаты конкурса на поиск проектировщика

СЕГОДНЯ 17:37 2019-09-28T17:37:56+03:00

Как скажется задержка с определением результатов конкурса на сроках строительства коричневой ветки, пока толком не известно. Фото: Юрий СОКОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Строительство коричневой ветки метро, которая должна соединить юго-западную и северо-восточную части Санкт-Петербурга (Красносельский и Калининский районы соответственно), похоже, стартует с задержкой. Как стало известно на днях, городское управление Федеральной антимонопольной службы отменило результаты конкурса на поиск организации, которая могла бы составить проект крайнего участка линии.

- В связи с поступлением жалобы АО «Метрогипротранс» приостановлена закупка на разработку проектной документации для участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Сосновая поляна", - разъяснили «Комсомолке» в ведомстве.

Напомним: на конкурс заявились всего две компании: «Метрогипротранс» и «Ленметрогипротранс». Изучив документацию, комиссия решила доверить проект последним. На что оставшаяся за бортом компания «Метрогипространс» подала жалобу. УФАС признала ее обоснованной и отменила результаты конкурса. Теперь заявки участников рассмотрят повторно. Как это скажется на сроках начала проектирования и строительства, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU