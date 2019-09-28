2019-09-28T17:37:56+03:00
Общество

Строительство коричневой ветки метро задержится: антимонопольная служба отменила результаты конкурса на поиск проектировщика

Ранее сообщалось, что проектными работами на линии займется санкт-петербургская компания «Ленметрогипротранс»
Сергей ВОЛЧКОВ
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Как скажется задержка с определением результатов конкурса на сроках строительства коричневой ветки, пока толком не известно.Как скажется задержка с определением результатов конкурса на сроках строительства коричневой ветки, пока толком не известно.Фото: Юрий СОКОЛОВ
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Строительство коричневой ветки метро, которая должна соединить юго-западную и северо-восточную части Санкт-Петербурга (Красносельский и Калининский районы соответственно), похоже, стартует с задержкой. Как стало известно на днях, городское управление Федеральной антимонопольной службы отменило результаты конкурса на поиск организации, которая могла бы составить проект крайнего участка линии.

- В связи с поступлением жалобы АО «Метрогипротранс» приостановлена закупка на разработку проектной документации для участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Сосновая поляна", - разъяснили «Комсомолке» в ведомстве.

Напомним: на конкурс заявились всего две компании: «Метрогипротранс» и «Ленметрогипротранс». Изучив документацию, комиссия решила доверить проект последним. На что оставшаяся за бортом компания «Метрогипространс» подала жалобу. УФАС признала ее обоснованной и отменила результаты конкурса. Теперь заявки участников рассмотрят повторно. Как это скажется на сроках начала проектирования и строительства, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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