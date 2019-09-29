2019-09-29T20:15:19+03:00
Происшествия

Спасатели потушили горевший дом на Муринской дороге

О взрыве спасатели не сообщили
Роман ЛЯЛИН
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Спасатели справились с пожаром Фото: ДТп и Чп ПетербургаСпасатели справились с пожаром Фото: ДТп и Чп Петербурга
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В Петербурге пожарные потушили пожар в жилом частном доме на Муринской дороге. Напомним, что очевидцы сообщали, что услышали взрыв, после чего деревянная постройка вспыхнула. Огонь мгновенно охватил все здание. При этом пламя вырывалось и на дорогу.

- Поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, Муринская дорога, - рассказывают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - Одноэтажный деревянный жилой дом, размером 10х12 метров, выгорел по всей площади. Пожар локализован. Сведения о пострадавших уточняются.

Пожарные справились с огнем меньшем чем за час. На ЧП выезжали четыре пожарные машины. При этом о взрыве сотрудники МЧС не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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