Два подростка 14 и 15 лет, избивших и ограбивших петербуржца, попали под уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:22 2019-09-30T13:22:45+03:00

Два подростка пойдут под суд за ограбление 53-летнего мужчины. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Двое подростков стали фигурантами уголовного дела. Причиной, по которой внимание на школьников обратил внимание Следственный комитет, стало нападение на 53-летнего мужчины, который стал жертвой ограбления.

- Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемые вечером 27 сентября 2019 года, находясь у квартиры одного из домов по улице 12-й Красноармейской, действуя по предварительному сговору, напали на мужчину 1966 года рождения, - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Петербургу.

Подростки избили мужчину и отобрали у него все деньги и ценности. общий ущерб составил 40 тысяч рублей. Впрочем, прогулять их юные хулиганы не успели, так как оказались в руках полиции. Сейчас по факту ограбления заведено уголовное дело по статье, в ближайшее время подросткам предъявят обвинение.

Напомним, что ранее 30 сентября суд Петербурга приговорил к 2,5 годам воспитательной колонии 14-летнего школьника, который облил спиртом и поджег 15-летнюю девочку.

ИСТОЧНИК KP.RU