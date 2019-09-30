В Петербурге суд дал 2,5 года подростку, облившему спиртом и поджегшему школьницу на «вписке»

Суд Калининского района Санкт-Петербурга вынес решение по делу 14-летнего подростка, облившего спиртом и поджегшего сверстницу, которая пришла к нему в гости. Сам чудовищный инцидент, после которого школьница оказалась в медикаментозной коме, произошел еще в ноябре 2018 года, однако расследование дела заняло больше 10 месяцев.

- Несовершеннолетний признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Наказание - в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в воспитательной колонии, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны на 2 миллиона рублей. Их должны будут выплатить родители поджигателя. Впрочем, в течение 10 дней приговор еще может быть обжалован.

Напомним, что трагедия, потрясшая весь Петербург, произошла в ноябре 2018 года в одном из многоквартирных домов Калининского района. Здесь, на так называемой «вписке» (свободная для вечеринки квартира - прим.ред.), собрались семеро подростков в возрасте 14-15 лет.

В роли хозяина выступал 14-летний Артем (имя изменено). Именно он, бывший заводилой, в какой-то момент предложил привязать одну из девчонок к стулу. Все это было похоже на игру до момента, когда Артем схватил бутылку с прозрачной жидкостью, ловко скрутил крышку, облил жертву и чиркнул спичкой. Девочка вспыхнула.

Школьницу экстренно госпитализировали с 30-процентными ожогами тела. Чтобы облегчить ее страдания, врачи ввели пациентку в медикаментозную кому. Из клиники ее выписали чишь через два месяца.ЧП всколыхнуло город, а расследование дела взял под личный контроль глава Следкома России Александр Бастрыкин.

Позднее парень оправдывался, мол, думал пошутить и что в бутылке была вода, но ему не поверили. Теперь малолетний хулиган на 2,5 года отправится за решетку, пусть и в воспитательную колонию.