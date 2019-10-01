2019-10-01T11:03:53+03:00
Общество

Ветер не стихнет до ночи: Главный синоптик Петербурга рассказал о шторме

По словам Александра Колесова, дуть и поливать будет весь вторник
Петр КИБЕР
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Петербург накрыла пелена дождя. Шторм в разгаре.Петербург накрыла пелена дождя. Шторм в разгаре.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Уже с утра 1 октября петербуржцы, отправившиеся на работу, почувствовали удар стихии. На улице нещадно лил дождь, а защититься от него мешал ветер, который ломал зонты. И это были только цветочки, ведь основной удар стихии должен обрушиться на город днем.

- Ветер стихнет только в ночь. Погода нормализуется только завтра, хотя дожди продолжатся. Сейчас через наши районы начала идти серия циклонов и сегодня подошел новый, - рассказал «Невским новостям» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По словам метеоролога, петербуржцам стоит привыкать к дождям и ветру. Лето ведь кончилось, а осень - привычное время штормов и наводнений, которых за историю города было больше трех сотен. Так что достает плащи, зонты и утепленные резиновые сапожки.

- Пора уже, а то все время хорошая погода. Заждались, - иронизирует синоптик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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