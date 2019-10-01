2019-10-01T11:04:29+03:00
Происшествия

Полиция нашла еще одну жертву изнасилования детского тренера из Ленобласти

Одиннадцатилетнего мальчика из Светогорска престарелый спортсмен сексуально терроризировал целый год
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти нашлась еще одна жертва тернера-педофилаВ Ленобласти нашлась еще одна жертва тернера-педофилаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В городе Светогорске Ленинградской области правоохранители продолжают расследовать дело 67-летнего детского тренера секции единоборств, который обвиняется в том, что он два года насиловал своего ученика, которому на момент начала всего этого затяжного преступления было всего 11 лет. В ходе проверок, правоохранители нашли еще одного мальчика, который стал жертвой сексуального надругательства мужчины.

- Спортивный тренер изобличен в том, что в течение года с сентября 2018 по сентябрь 2019 насиловал 11-летнего мальчика. Для того, чтобы запугать ребенка и заставить его слушаться, мужчина угрожал избить его, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Напомним, что тренера поймали после заявления в полицию отца одного из ребят. Во время обыска полиция нашла у престарелого спортсмена записные книжки и фалоимитатор.

Сейчас уже известны два мальчика, которые стали жертвами похотливого тренера. Однако следствие считает, что их больше. Мужчина работает в местном «Детско-юношеском центре творчества» с 1991 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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