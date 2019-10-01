2019-10-01T14:32:36+03:00
Общество

Бастрыкин поручил проверить ситуацию с пенсионеркой из Карелии, которая живет в заброшенном санатории

Глава СК России хочет знать, почему женщине, стоящей 46 лет на очереди, до сих пор не дали квартиру
Петр КИБЕР
Поделиться:
Ситуацией с пенсионеркой заинтересовался глава СК России. Фото: Скрин с видео ГТРК "Карелия"Ситуацией с пенсионеркой заинтересовался глава СК России. Фото: Скрин с видео ГТРК "Карелия"
Изменить размер текста:

Обещанного три года ждут, так гласит народная поговорка. Вот только пенсионерка из Карелии в полтора десятка раз перекрыла указанный срок. 80-летняя женщина 46 лет стоит в очереди на квартиру и вынуждена жить в заброшенном санатории. Ситуацией заинтересовался даже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

- Поручено незамедлительно организовать проведение доследственной проверки по информации СМИ о ненадлежащих жилищных условиях пенсионерки, - сообщает пресс-служба карельского управления Следкома.

Напомним, что о вопиющей ситуации стало известно на днях из репортажа местных СМИ, о чем писала петербургская «Комсомолка». Бывшая сотрудница санатория «Ладога» в Сортавале уже 60 лет живет в здании, которое больше 30 лет стоит заброшенным. Женщина отдает половину пенсии за электричество, чтобы не замерзнуть зимой, а власти Карелии лишь «кормят» ее обещаниями, говоря о переселении.

Теперь ускорение их работе должна придать проверка СК.

В Карелии 80-летняя пенсионерка живет в заброшенном санатории.Видео: ГТРК "Карелия"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Краковская» с опарышами: Петербуржец купил в магазине колбасу с личинками мух
Смотрим и плачем: В Петербурге сожгли 420 килограммов санкционных продуктов
Ураганный ветер снес светофор и кусок крыши в Петербурге
Град выпал в Московском районе Петербурга
Мигрант на маршрутке насмерть сбил 61-летнюю женщину в Кировском районе Петербурга
Пьяный петербуржец разломал на части авто случайного водителя
В Выборге запертую в квартире пенсионерку спасли соцработники
Умирать больно: Кот пять часов мучился, застряв в стеклопакете в Петербурге
Рядом с «Юбилейным» могут создать новый спортивный комплекс
Из-за опасности подтопления в Петербурге дежурят 60 бригад водоотведения
Экс-наркополицейского из Петербурга поймали на продаже метадона на 14 млн рублей
Упавшее из-за урагана дерево перекрыло дорогу в Петербурге
Метрополитен опубликовал график работы «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушар»
81-летняя петербурженка обменяла полмиллиона на деньги из банка приколов
Почти половина петербуржцев с высшим образованием работают не по профессии
На пять рублей может вырасти стоимость проезда в городском транспорте Петербурга
Подросток, потерявшийся в лесу в Ленобласти, выбрался, ориентируясь на звук