Бастрыкин поручил проверить ситуацию с пенсионеркой из Карелии, которая живет в заброшенном санатории

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-01T14:32:36+03:00

Глава СК России хочет знать, почему женщине, стоящей 46 лет на очереди, до сих пор не дали квартиру

Изменить размер текста: A A

Обещанного три года ждут, так гласит народная поговорка. Вот только пенсионерка из Карелии в полтора десятка раз перекрыла указанный срок. 80-летняя женщина 46 лет стоит в очереди на квартиру и вынуждена жить в заброшенном санатории. Ситуацией заинтересовался даже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

- Поручено незамедлительно организовать проведение доследственной проверки по информации СМИ о ненадлежащих жилищных условиях пенсионерки, - сообщает пресс-служба карельского управления Следкома.

Напомним, что о вопиющей ситуации стало известно на днях из репортажа местных СМИ, о чем писала петербургская «Комсомолка». Бывшая сотрудница санатория «Ладога» в Сортавале уже 60 лет живет в здании, которое больше 30 лет стоит заброшенным. Женщина отдает половину пенсии за электричество, чтобы не замерзнуть зимой, а власти Карелии лишь «кормят» ее обещаниями, говоря о переселении.

Теперь ускорение их работе должна придать проверка СК.

В Карелии 80-летняя пенсионерка живет в заброшенном санатории.Видео: ГТРК "Карелия"

ИСТОЧНИК KP.RU