2019-10-01T17:34:17+03:00
Общество

Ажиотаж спал: Автор граффити с очередью у консульства Финляндии в Петербурге предложил развернуть рисунок

Но в итоге стрит-арт просто закрасят
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Очередь у консульства Финляндии в Петербурге исчезнет.Очередь у консульства Финляндии в Петербурге исчезнет.Фото: СОЦСЕТИ
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Граффити с изображением очереди на здании генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге закрасят в ближайшее время. Об этом сообщили представители ведомства. Напомним, рисунок на воротах консульства появился в августе 2019 года, когда в городе произошел ажиотаж на фоне новостей об ужесточении правил получения финского Шенгена. Тогда петербуржцы кинулись оформлять документы по упрощенной системе и многие из них, кстати, до сих пор ждут свою визу.

Как мы выяснили, здание консульства Финляндии относится к недвижимости дипломатического представительства, поэтому никаких граффити на нем быть не может. Автор рисунка Олег Лукьянов морально уже готов к тому, что его очередное произведение уничтожат.

- Формат стрит-арта подразумевает временность нанесенного изображения и то, что финское консульство ведет себя цивилизованно - это здорово! - прокомментировал КП-Санкт-Петербург автор стрит-арта на стене консульства Олег Лукьянов. - Актуальность темы исчерпана, очереди за визами пропали, поэтому нет необходимости и в этом граффити. Я, может быть, предложил бы вместо удаления очереди развернуть ее в обратном направлении, так как визовый ажиотаж пропал и наблюдается значительное снижение спроса по сравнению с августом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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