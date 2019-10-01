Свершилось: Новые станции Фрунзенского радиуса откроют 3 октября в 17:00

1 Окт. 22:52 2019-10-01T23:09:23+03:00

Уже в четверг станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» будут доступны для всех пассажиров. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Церемония открытия южного участка Фрунзенского радиуса и запуска движения поездов состоится 3 октября в 17:00 на станции «Проспект Славы». Об этом напрямую рассказали петербургские власти и тем самым пресекли новую волну слухов. 30 сентября Ростехнадзор сообщил, что все нарушения, найденные в конце августа, устранены. Теперь станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» будут доступны для всех пассажиров с вечера четверга.

- Сегодня служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга наконец-то выдала разрешение на ввод этого участка в эксплуатацию. Новыми станциями метрополитена будут ежедневно пользоваться более 900 тысяч петербуржцев и, в том числе, жители Колпино, - говорится в сообщении из Смольного.

Напомним, «КП-Петербург» писала днем 1 октября о том, что метрополитен опубликовал график работы новых станций фиолетовой ветки. На официальном сайте подземки расписание «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушар» появилось в списке пятой линии бледным шрифтом.

ИСТОЧНИК KP.RU