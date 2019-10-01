2019-10-01T23:58:19+03:00
Общество

Незаконную парковку Михаила Боярского проверят в ГИБДД Петербурга

Сотрудники ГИБДД изучат фото и видео с места резонансного нарушения правил дорожного движения
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Вести о незаконной парковке Боярского быстро дошли до стражей порядка. Фото: СОЦСЕТИВести о незаконной парковке Боярского быстро дошли до стражей порядка. Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти проведет проверку из-за резонансных фотографий в интернете, на которых видно, как народный артист РФ Михаил Боярский припарковался на встречной полосе движения на Невском проспекте. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам очевидцев, черный «Мерседес» известного актера выезжал с Большой Конюшенной и внезапно остановился прямо на встречке Невского. Боярский тут же вышел из машины и скромно отправился по своим делам в неизвестном направлении.

- Проблема эта нам, конечно же, известна. Сейчас мы проводим административное расследование. В случае если фотография реальная, то в отношении нарушителя будут приняты меры вне зависимости от того, кем этот нарушитель является, - пояснили агентству в ГИБДД региона.

Пользователи соцсетей единодушно возмутились хамством Михаила Сергеевича. Некоторые горожане поразились тому, что любимый многими Д'Артаньян ставит себя выше обычных жителей Северной столицы. Сам народный артист достаточно агрессивно реагирует на звонки журналистов по этой теме и бросает трубку телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под 200 км/ч: Грабитель топлива на «Киа» удирал от ГИБДД и вылетел с трассы под Гатчиной
Разваливающийся тягач, похожий на авто из «Безумного Макса», изъяли у водителя в Пушкине
Свершилось: Новые станции Фрунзенского радиуса откроют 3 октября в 17:00
Шторм парализовал движение электричек из Гатчины в Петербург
Автоподставщики кидают теннисные мячи в машины и разводят водителей на дорогах Выборгского района
Пенсионерка погибла под колесами «Нивы», перебегая дорогу в Волосово
Граффити с ополченцем ДНР Моторолой в Металлострое узаконили и не станут удалять
Смерть не преграда: В Петербурге хотят судить умершего собственника «Технопоиска», задолжавшего бюджету РФ 2 млрд
Из крайности в крайность: после шторма в Петербурге заметили огромную радугу
Энергетики подготовили магистральные электрические сети Северо-Запада к зиме
Сергей Шнуров вновь выйдет на сцену Мариинского театра
Петербуржцы смогут узнать о профилактике гриппа по телефону
Три тысячи человек подали заявления на электронные визы, чтобы приехать в Петербург
«Зенит» провел открытую тренировку перед матчем с «Бенфикой» и готов к битве
Педагог из Петербурга номинирована на звание Учитель года 2019
Петербургский первоклассник побывал в Мариинском дворце
В Сосновом Бору проведут эвакуацию
Ажиотаж спал: Автор граффити с очередью у консульства Финляндии в Петербурге предложил развернуть рисунок
Ураган и сильный ливень накроют Петербург в среду
Петербурженка делала ремонт в туалете и нашла боевую гранату
Новый маршрут автобуса соединит Кудрово и Петербург
Доехать на «Ласточке» из Петербурга в Москву можно будет за 1000 рублей