Незаконную парковку Михаила Боярского проверят в ГИБДД Петербурга

1 Окт. 23:58 2019-10-01T23:58:19+03:00

Изменить размер текста: A A

ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти проведет проверку из-за резонансных фотографий в интернете, на которых видно, как народный артист РФ Михаил Боярский припарковался на встречной полосе движения на Невском проспекте. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам очевидцев, черный «Мерседес» известного актера выезжал с Большой Конюшенной и внезапно остановился прямо на встречке Невского. Боярский тут же вышел из машины и скромно отправился по своим делам в неизвестном направлении.

- Проблема эта нам, конечно же, известна. Сейчас мы проводим административное расследование. В случае если фотография реальная, то в отношении нарушителя будут приняты меры вне зависимости от того, кем этот нарушитель является, - пояснили агентству в ГИБДД региона.

Пользователи соцсетей единодушно возмутились хамством Михаила Сергеевича. Некоторые горожане поразились тому, что любимый многими Д'Артаньян ставит себя выше обычных жителей Северной столицы. Сам народный артист достаточно агрессивно реагирует на звонки журналистов по этой теме и бросает трубку телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU