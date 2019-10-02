Мощный ураган «Мортимер» повалил 17 деревьев в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:27 2019-10-02T13:15:43+03:00

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Бушевавший в Петербурге во вторник, 1 октября, штормовой ветер, не прошел бесследно. Мощный ураган «Мортимер» шатал рекламные щиты, срывал кровлю крыш, а также валил столбы и деревья. Всего за день в городе рухнуло 17 деревьев. Некоторые из них упали на машины, одно перегородило проезд в Пушкинском районе Северной столицы.

- На зеленых территориях, которые обслуживает комитет по благоустройству, ветер повалил 17 деревьев. Их падение не нанесло ущерба. Все ветровалы оперативно раскряжеваны, завершается вывоз порубочных остатков. Петербургские сады, которые закрывались на время шторма, сегодня принимают посетителей в обычном режиме, - рассказали в Смольном.

Отмечается, что больше всего зеленых насаждений ураган снес в Курортном районе – 10 деревьев. Впрочем, заранее метеорологи предупреждали о том, что у залива будет особенно ветрено.

Также три дерева упали в Приморском районе. Еще, так называемые ветровалы, произошли в Выборгском, Московском и Красносельском районах. В основном под мощью урагана падали ивы и березы.

ИСТОЧНИК KP.RU