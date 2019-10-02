Ростральные колонны Петербурга открыли после реставрации

СЕГОДНЯ 17:27 2019-10-02T17:27:18+03:00

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Реставрация скульптур Ростральных колонн в Санкт-Петербурге, символизирующих Волгу, Днепр, Неву и Волхов, завершилась. Горожане во вторник, 1 октября, заметили, что строительные леса исчезли с огромных «факелов» на стрелке Васильевского острова. Однако «КП-Петербург» в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры рассказали, что работы были завершены еще 6 сентября.

- Реставрация закончилась еще в начале сентября. Комитет результат работы оценивает очень позитивно, - отметили в КГИОП.

Один из главных символов Петербурга начали ограждать строительными лесами 13 мая. В течение всего лета реставраторы трудились над восстановлением скульптур: двух женских и двух мужских фигур.

Выполнены скульптуры из известняка, который от петербургской погоды, конечно, со временем разрушается. Последний раз их реставрировали 16 лет назад к 300-летию Северной столицы. Сейчас гигантские фигуры рек покрыты специальным защитным известковым составом, который позволит им еще несколько лет радовать своей красотой и мощью горожан и туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU