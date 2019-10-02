2019-10-02T18:20:23+03:00
Общество

Смольный: повышение платы за проезд в транспорте на 5 рублей еще не утверждено

В комитете по тарифам заверяют, что рассматривают три варианта развития событий
Петр КИБЕР
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Решение о повышении платы за проезд в транспорте пока не принято.Решение о повышении платы за проезд в транспорте пока не принято.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Повышение платы за проезд в общественном транспорте на пять рублей разом, всколыхнувшее Петербург накануне, не является окончательным решением. В Смольном заявили, что рассматривают несколько вариантов развития событий. Так что пока паниковать рано.

- Есть 3 пути: без роста цен, с ростом на 2 рубля за разовый проезд + индекс потребительских цен (ИПЦ) на проездные, с ростом на 5 рублей за разовый проезд + ИПЦ на проездные, - сообщает пресс-служба комитета по тарифам.

ИПЦ - другими словами инфляция. То есть стоимость проезда по «Подорожнику» и другим видам многоразовых билетов могут поднять именно на эту величину. На данный момент она, в годовом исчислении составляет около 5 процентов.

То есть если проезд стоил 40 рублей, к примеру, будет 42. Но, опять же, окончательного решения пока нет. Все зависит от возможностей бюджета, ведь именно из городской казны приходится компенсировать разницу между размером действующего тарифа и реальной стоимостью поездки.

А ведь последний раз ее повышали в январе 2017 года. Тогда наземный транспорт стал стоить 40 рублей, а метро - 45. По проездным - ниже. За два года цены выросли, а с ними и затраты транспортников.

Когда примут окончательное решение - пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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