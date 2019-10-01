В Смольном предлагают повысить цены на проезд на пять рублей и повременить с транспортной реформой

Повысить стоимость разового проезда и не торопиться с транспортной реформой – такие предложения высказал, обсуждая с журналистами корректировку бюджета на 2019 год и формирование бюджета на ближайшую трехлетку, глава Комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников.

Проект бюджета-2020: жетон на метро подорожает на 5 рублей, дороги будут ремонтировать быстрее, а метро строить медленнее 00:00 00:00

ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД

– Разовый тариф должен расти, причем значимо, – отметил Корабельников. – Логика простая, и это общепризнанная мировая практика: разовые билеты покупают обычно не жители, а гости города. Почему мы должны доплачивать перевозчику, покрывая разницу между действующим и экономически обоснованным тарифами, за парижанина? Мы не должны субсидировать туристов.

На следующий год на субсидии перевозчикам, согласно проекту бюджета, пока заложили 49 миллиардов рублей, это на 12% больше, чем в 2019-ом. Если бы автобусы, троллейбусы, трамваи и метро установили цены на проезд, равняющиеся затратам на перевозку одного пассажира, то за проезд пришлось бы платить в два раза больше.

– Вероятно, будет значимое повышение разового тарифа, – больше, чем на два рубля. Думаю, минимум на пять, а может, и больше, – поделился мнением глава ведомства. – Пока за базовый параметр взяли повышение на два рубля. Обсуждения продолжаются. Мы считаем повышение на пять рублей разумным, но это не значит, что правительство и губернатор с нами согласятся. Идет дискуссия.

ТРАНСПОРТНАЯ РЕФОРМА

Особое мнение у Комитета по финансам и относительно масштабной реформы, которая призвана оптимизировать маршрутную сеть и заменить весь коммерческий транспорт социальным. Плюсов видится много: безопасность и комфорт пассажиров, продуманность маршрутов, четкий интервал движения, повсеместный льготный проезд. Правда, в том случае, если реформа сработает, как надо.

– Транспортная реформа отражения в бюджете на 2020-2022 годы не нашла, – огорошил Корабельников. – Причины две. Формальная – документ планирования не утвержден. Неформальная – нет понимания, насколько хорошо реформа подготовлена. Не приведет ли она к срыву перевозок по городу? Насколько реально перевозчикам закупить, а производителям поставить более трех тысяч автобусов? Мягко говоря, транспортная реформа требует обсуждения.

Серьезные сомнения желание Комитета по транспорту реформировать систему перевозок вызвало и в соседнем регионе. На сегодня инициатор перемен заявляет об одиннадцати миллиардах расхода и четырех миллиардов дохода. Такие средства финансисты Смольного изыскать смогут.

– Но важно определиться со схемой, четко понимать, сколько закладывать, – подчеркнул Корабельников. – Пока же финансово-экономическое обоснование не представлено, а то, что представлено, носит поверхностный характер.

МЕТРО

На транспортные проекты в адресно-инвестиционной программе хотят выделить на сорок процентов больше, чем в этом году. Рост налицо. Но не для метро.

– На метро закладывать будем столько, сколько могут освоить подрядчики. Если мы не способны работать такими темпами, давайте признаемся в этом изначально и не будет планировать неэффективно, – констатирует чиновник.

Деньги, заложенные на работу Фрунзенского радиуса в этом году, предлагают перераспределить на другие цели. По словам Корабельникова, по горемычной фиолетовой тройке станций «документы будут окончательно подписаны на днях».

На следующий год на строительство метро заложат, согласно текущей редакции проекта бюджета, 13,7 миллиарда, на 2021 – 23,6 миллиарда, на 2022 – 31,5 миллиарда.

– Мы готовы были увеличивать ассигнование, если были бы мощности со стороны подрядчиков. Но их нет. На сегодня, если убрать авансирование, можно осваивать по 13-14 миллиардов в год, – отметил Корабельников. – Как только будут надежные партнеры, финансирование возрастет. А пока непонятно, кто и как будет строить метро в городе, то и нет смысла замораживать на это бюджетные деньги.

Кстати, станция метро «Кудрово» в бюджете по 2022 год не фигурирует никак. Еще идут проектирование и переговоры с Ленобластью. Нет в бюджете и трамвая до города-спутника.

– Не думаю, что трамвай в Кудрово – это разумно, – добавил председатель ведомства. – Чтобы он окупился, нужен пассажиропоток, а его на себя явно будет оттягивать метро. Надо состыковать эти два проекта и выбрать что-то одно.

ДОРОГИ

На ремонт дорог в 2020 году предлагают выделить семь миллиардов рублей, то есть на два миллиарда больше. А не на пять-восемь, как хотелось. Ежегодное финансирование в 11-13 миллиардов, как ранее заявлял губернатор Александр Беглов, нужно, чтобы достигнуть поставленной президентом цели – 85 процентов нормативных дорог к 2024 году.

– Есть одна проблема: мы не понимаем, как коллеги считают параметры износа, – пояснил Корабельников. – Чтобы повышать число дорог в нормативном состоянии, нужно сравнивать два показателя – изнашиваемость и ремонт. Но, чтобы дороги не изнашивались, можно применить и внебюджетные механизмы. Грубо говоря, если закрыть въезд личного транспорта в центр города, то дороги там прослужат дольше. Нужно выбрать приоритет – личный или общественный транспорт. Если общественный, то можно покрыть четыре центральных района платными парковками, которые продлят срок службы дорог и будут при этом приносить 10 миллиардов рублей в год. Выделить еще пять миллиардов на дороги можно было бы, но есть более приоритетные направления. Бюджет должен быть сбалансированным.

Что касается крупных проектов, то субсидировать ЗСД со следующего года город больше не будет, а затраты на Широтную магистраль пока не заложили: идут переговоры на федеральном уровне.

Кстати, наряду с Широтной, федеральной поддержки попросят и на подготовку СКК к Чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

– По СКК предполагается федеральный капитальный грант в пределах 10 миллиардов рублей, – объяснил чиновник. – Ожидаем федерального софинансирования, по крайней мере, в размере 50 процентов от всех затрат.

КОНКРЕТНО:

Корректировкой бюджета 2019 года дополнительные деньги предлагают выделить, в том числе, на:

– компенсации перевозчикам за бесплатный проезд пенсионеров на железнодорожном транспорте (507 млн руб.),

– выплаты льготникам по ЖКУ (500 млн),

– выплаты по земельному капиталу (400 млн),

– компенсации теплоснабжающим организациям (3,4 млрд),

– автобусные общественные перевозки – из-за роста цен на дизель и увеличения пассажиропотока (500 млрд),

– бесплатные лекарства (144 млн).

Бюджет 2019 года с учетом изменений:

– доход: 628 млрд (– 1,4 млрд),

– расход: 667 млрд (– 3,5 млрд),

– дефицит: 39 млрд (– 2,2 млрд).

Проект бюджета 2020 года:

– доход: 665 млрд (+ 5,9% к 2019 году),

– расход: 701 млрд (+ 5,2%),

– дефицит: 37 млрд (– 5,1%).

КСТАТИ:

Цель бюджетной политики до 2024 года – достичь показателей, поставленных на федеральном уровне, при этом сохранив финансовую стабильность, то есть «не заливать проблемы деньгами». Чтобы сдержать аппетиты, введут пять правил:

– постепенно снижать дефицит бюджета: в 2020 году ориентируются на 7%, в 2021 – на 5%, в 2022 – на 3%;

– «жить по средствам»: расходы не должны превышать доходы;

– жестко ограничить госдолг: у федералов хотят брать не больше 25% от суммы собственных доходов Петербурга;

– не забывать о расходах развития, которые часто «съедают» расходы текущие: на развитие – в рамках адресно-инвестиционной программы и государственно-частного партнерства – будут тратить не меньше 15% от всех расходов;

– ориентироваться на полезные инвестиции, которые позволяют городу развиваться. В приоритете – транспортная инфраструктура.

СПРАВКА «КП»:

Первое чтение корректировок бюджета 2019 года прошло 25 сентября, последнее намечено на 16 октября.

Проект бюджета 2020-2022 годов рассмотрят в ЗакСе 30 октября, утвердить его планируют 10 декабря.