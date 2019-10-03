Шторм и закрытая дамба превратили парк Дубки в озеро

СЕГОДНЯ 14:53 2019-10-03T15:20:10+03:00

В этом году Сестрорецк подтопило раньше обычного [фото]

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Шторм, который разыгрался в Финском заливе 1 октября, превратил прибрежный парк Дубки в огромное озеро. Створы дамбы в тот день сомкнули в 07:12, разводить их стали только в 17:10. А Сестрорецк, оставшись снаружи, принял удар стихии на себя.

– Парк подтапливает несколько раз в год после того, как появилась дамба, – рассказывает краевед Евгений Нифашев, который не первый год ведет летопись наводнений с 2005 года. – В Петербурге есть понятие «решетка Летнего сада», так и в Сестрорецке неофициально есть решетка Дубковского парка. Во время сильной нагонной волны и западного или юго-западного ветра ее затапливает наполовину, но бывало, что она уходила под воду целиком.

Защитить Дубки от воды собирались в советское время. Фото: Евгений Нифашев

Дубки, по словам специалиста, топит с конца XIX века в силу его рельефа и соседства с заливом. Вода наступает на парк два-три раза в год не только с берега, но и через Водосливной канал, соединяющий Финский с Сестрорецким Разливом. Во время зимних штормов балтийскую воду выдавливает в незамерзающий канал из-подо льда. Высокая вода стоит, пока бушует шторм.

Высокая вода стоит, пока бушует шторм. Фото: Евгений Нифашев

– Существовал проект, созданный к столетию Ленина в 1970-ом, который предполагал одеть берега канала в гранитные набережные и сделать что-то вроде защитной стенки в его устье, – рассказывает Нифашев. – Но его не осуществили. А сейчас, когда есть дамба, он уже и не помог бы.

Из-за низких берегов парк подтапливает с конца позапрошлого века. Фото: Евгений Нифашев

Нынешний потоп за рамками обычного: «озера» в Дубках раньше наблюдали поздней осенью и зимой.

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ИСТОЧНИК KP.RU